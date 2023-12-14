العراق يوقع اتفاقاً لتمويل التجارة مع الإمارات بالدرهم

وقع البنك المركزي العراقي على اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتمويل التجارة والاستيراد بين العراق والإمارات بعملة الدرهم، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

جرى الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين، وتمويل التجارة والاستيرادات بعملة الدرهم الإماراتي من خلال مصرف أبوظبي الأول.

قال محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق إن عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي، انطلقت اليوم (الأربعاء) وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية يتم زيادتها تدريجياً.