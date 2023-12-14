نظام تصحيح الأتمتة سيجنب الطلاب مزاجية التصحيح ويحقق العدالة

كشف معاون وزير التربية د.رامي الضللي لبرنامج حديث النهار على شام إف إم أن نظام الأتمتة في امتحانات الشهادة_الثانوية معيار حقيقي لاختبار قدرات الطالب العلمية وقياس مهاراته من مختلف أجزاء الكتاب بشكل منصف.

وأكد د.الضللي أنه سيعتمد نظام إلكتروني لـ التصحيح يحصل فيه كل طالب على حقه، ويجنب الطلاب المزاجية في التصحيح، إلى جانب تسريع إصدار النتائج الأمر الذي يمنحها مصداقية أكبر، وتحويلها إلى التعليم العالي بوقت مبكر، ما يمنحهم الوقت لإصدار مفاضلة عادلة لجميع الطلاب، وتلافي التأخر السنوي بالمفاضلات الأخرى للدراسات العليا.

وأكد د.الضللي أن الطلاب سيدربون على نظام الأتمتة من خلال تطبيقها خلال امتحانات الفصل الأول للشهادة الثانوية، ومواد أخرى لمرحلة الاختبار التجريبي وستكون موحدة ضمن الوزارة، أما الطلاب الأحرار الذين يتقدمون للثانوية العامة طبق عليهم نظام الأتمتة، مبيّناً الانتهاء من تدريب المعلمين الاختصاصيين والمنسّقين ومؤلفي المواد كمرحلة أولى، وبعدها الموجهين الاختصاصيين التربويين، كما سيدرب المعلمون عليها، وسيشرحون ويشرفون على الطلاب.



شام إف إم