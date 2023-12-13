الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع سورية مروراً بلبنان

13-12-2023

الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية مع سورية مروراً بلبنان

 أعلنت وزارة النقل الجزائرية استئناف الرحلات الجوية إلى الجمهورية العربية السورية مروراً بجمهورية لبنان وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات.

 وفي بيان لها، قالت وزارة النقل الجزائرية: "بناءً على توجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جرت إعادة تفعيل الرحلات الجوية نحو جمهوريتي سورية ولبنان على الشكل التالي: الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر بمعدل رحلة في الأسبوع، بدءاً من 21 ديسمبر/كانون الأول 2023".

وأضاف البيان: "كما سيتم رفع عدد الرحلات إلى رحلتين في الأسبوع، بدءاً من 9 يناير/كانون الثاني 2024".

كما كشفت الوزارة عن استئناف الرحلات على خط "الجزائر-مدريد-الجزائر" بمعدل رحلتين (02) في الأسبوع، في حين سيعرف خط "الجزائر-برشلونة-الجزائر" المرور من أربع (04) إلى سبع (07) رحلات في الأسبوع.

 وكالات

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