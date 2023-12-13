الرئيس الأسد يستقبل أرديزنبا..وزير خارجية جمهورية أبخازيا

13-12-2023

الرئيس الأسد يستقبل أرديزنبا..وزير خارجية جمهورية أبخازيا

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا والوفد المرافق له، وبحث معه عدداً من القضايا المشتركة التي تهم البلدين الصديقين، والخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين.


وأكد الرئيس الأسد أن الأوضاع اليوم في العالم مهيأة بشكل أفضل لتحركات مبنية على اتخاذ سياسات وطنية مستقلة لتقوية التحالفات الدولية الموجودة، وخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة السيطرة الغربية.


وزير خارجية أبخازيا عبّر للرئيس الأسد عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه سورية لجمهورية أبخازيا، مؤكداً أن تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة هو من أهم أهداف زيارته لسورية.

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