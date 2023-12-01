13-12-2023
تعديل وزاري يشمل وزيرين
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل وزاري يشمل وزارتي الموارد المائية و الإدارة المحلية والبيئة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (313)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1 – يسمى كل من السادة:
– المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية.– المهندسة لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.
المادة 2 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي
رئيس الجمهوريةبشار الأسد
إضافة تعليق جديد