تعديل وزاري يشمل وزيرين

13-12-2023

تعديل وزاري يشمل وزيرين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل وزاري يشمل وزارتي الموارد المائية و الإدارة المحلية والبيئة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (313)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:


المادة 1 – يسمى كل من السادة:


– المهندس حسين مخلوف وزيراً للموارد المائية.– المهندسة لمياء يوسف شكور وزيراً للإدارة المحلية والبيئة.


المادة 2 – ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.


دمشق في 29-5-1445 هجري الموافق لـ 13-12-2023 ميلادي
رئيس الجمهوريةبشار الأسد

 

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