بايدن: حكومة نتنياهو متطرفة حيال حل الدولتين

زهير العمادي - واشنطن

في اعتراف هام اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم إن إسرائيل تفقد دعما لها حول العالم واصفا الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر تطرفا في رفضها قيام دولة فلسطينية، داعيا بنيامين نتنياهو إلى اللجوء لتغيير حكومته.



نقلت مواقف بايدن الجديدة عن مراسلة شبكة سي إن إن الأمريكية وهي الأولى من جديتها المباشرة في انتقاد سياسة وممارسات حكومة نتنياهو ، والمؤكدة على اهمية حل الدولتين وقبام دولة فلسطينية، ذلك خلال لقاء انتخابي للرئيس بايدن مع مجموعة من المتبرعين لحملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية في انتخابات العام القادم.