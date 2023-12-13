مجلس النواب الأمريكي قد يصوت على عزل بايدن

يعتزم مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن ، وذلك وفقاً لسبوتنيك الروسية التي نقلت عن مصدر مطلع في الكونغرس إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن.

وتتابع الوكالة في تقرير نشرته أن أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري تداولوا نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونغرس كيلي أرمسترونغ، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قد قال، في وقت سابق، إن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن ضروري لأن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في المخالفات التي يعتقد أن أقارب رئيس الدولة قد ارتكبوها.

وأشار جونسون إلى أن العديد من اللجان القضائية يقومون بعمل رائع في البحث عن أدلة على ارتكاب مخالفات بين أفراد عائلة بايدن، لكن البيت الأبيض يمنع هذا العمل و”يخفي آلاف الصفحات من الأدلة والإثباتات”.

وتحقق لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب في تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين ربما أساءوا استغلال مناصبهم للاستفادة من الصفقات عبر الحدود.

وكالات