عفرين: صاعقة رعدية تنهي حياة شاب سوري!

13-12-2023

عفرين: صاعقة رعدية تنهي حياة شاب سوري!

تناقلت مصادر اعلامية بريف حلب،  خبراً حول  تعرض منزل  “الشاب أحمد حسين كلكاوي” البالغ من العمر (24 عاماً) وهو أب لطفلين، لصاعقة رعدية فجر الأحد، في قرية عمر أوشاغي التابعة لناحية بلبل بريف عفرين.

وأضافت أنه على إثر ذلك نقل إلى مشافي في عفرين، إلا أنه توفي أثناء تلقيه العلاج.

وكانت حذّرت مديرية الأرصاد الجويّة من عدم الاستقرار الجوي في مناطق واسعة في شمال سوريا تؤدي إلى هطول أمطار رعدية، وأكّدت أنها ستكون غزيرة أحياناً، كما حذرت من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وتشكل السيول وجريان بعض الأودية.

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