الكشف عن خطة أمريكية في دير الزور

تناقلت مصادر خاصة خطة جديدة تهدف إلى إطلاق سراح قائد “مجلس دير الزور العسكري”، أحمد الخبيل، بتنسيق مع “التحالف الدولي”.

يشير تقرير إلى زيارة وفد من “التحالف” لعائلة الخبيل لتجهيز منزله استعدادًا لعودته، وذلك برغم المعارضة من بعض قادة “قسد”.

الخطة تهدف للاستفادة من تأثير العشائر التي ينتمي إليها الخبيل في قبيلة “العكيدات”، مع توقع أن يلعب دورًا في تقليل دعم الحراك العشائري ضد “قسد”.

الخطة ربما تكون مرتبطة بمقتل القائد “روني والات”، ويُزعم أنه جاء بقرار من “التحالف الدولي”.

تشهد دير الزور حاليًا حراكًا عشائريًا ضد “قسد”، حيث تسعى العشائر العربية لتحرير مناطقها وتحقيق استقلال ذاتي أكبر.



أثر برس