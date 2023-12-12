صائدة “ميركافا” و”النمر”.. ما هي قدرات عبوة “شواظ”؟

أشار الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة في تسجيل صوتي منذ إلى عبوة “شواظ ” التي استخدمت في محاور القتال ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية أو القوات التي توغلت في محاور جديدة، في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

برز اسم عبوة “شواظ ” محلية الصنع، التي تمتلكها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، خلال الأيام الماضية بعد استخدامها بفعالية ضد الدبابات الإسرائيلية والآليات العسكرية المتوغلة في غزة.

ميزات هذه العبوات كالتالي :

شواظ عبوة ناسفة يتم تصنيعها في غزة، مضادة للدبابات والعربات العسكرية والأفراد.

خفيفة الوزن وسهلة النقل.

لها قدرة تدميرية عالية مع قلة الأضرار الجانبية التي تسببها إذا قورنت بالعبوات الارتجالية.

اختراقها للمدرعات لا يتأثر بوجود الدروع القفصية أو التفاعلية في تلك الآليات العسكرية.

سهلة التصنيع وكلفتها قليلة ولا تحتاج إلى وقت كبير لتصنيعها.

وضعها على جوانب الطريق ونقاط الاشتباك يدفع المركبات العسكرية المتوغلة إلى الإبطاء أو التوقف عن العمليات العسكرية.