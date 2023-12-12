طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة على المنطقة الساحلية

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً متقلباً بين غائم وغائم ماطر على فترات، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كم/سا، وخاصة المنطقة الجنوبية والوسطى، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.