القوات اليمنية تنفذ تهديدها وتستهدف سفينة نرويجية في البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات البحرية نفذت عملية ضد سفية “استيرندا” وتم استهدافها بصاروخ مباشرة.



وقال العميد سريع: “نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة استريندا تابعة للنرويج كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي”.



وأضاف: “لم نلجأْ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية”.

وأشار العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية نجحت خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات القوات المسلحة اليمنية.



وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة.



وأضاف” مستمرون في منع كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر”.



المصدر : القوات المسلحة اليمنية