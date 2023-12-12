استشهاد 4 فلسطينيين في جنين

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف مجموعة شبان في حي السيباط، ما أدى لاستشهاد 4، فيما تحاصر قواته مستشفيات ابن سينا وجنين والرازي وتمنع سيارات الإسعاف من نقل الشهداء.

وكانت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت المدينة والمخيم فجر اليوم برفقة عدد من الجرافات، واعتلى القناصة أسطح أبنية سكنية في عدد من أحياء المدينة، فيما داهمت عدة منازل في المخيم وسط تحليق كثيف للطيران المسير.

كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف عدد من الشوارع في محيط مخيم جنين، وخربت البنية التحتية ودمرت عدة سيارات.