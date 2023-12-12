وزير النفط يبحث مع نظرائه في مصر والأردن ولبنان سبل تطوير العلاقات

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع وزراء البترول والطاقة والثروة المعدنية في مصر والأردن ولبنان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مجالات النفط والغاز المختلفة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الطاقة الثاني عشر في الدوحة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في قطاع النفط والغاز، كونه أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد والتنمية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات التقنية والتكنولوجية في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز.

وناقش الوزراء إمكانية تفعيل خط الغاز العربي بين مصر والأردن وسورية ولبنان بما يحقق مصالح هذه الدول، حيث أكد الوزير قدور أن الخط داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز ومواجهة التحديات واستعادة الاستقرار في المنطقة.