12-12-2023
أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل عدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 20 شهيداً وعشرات الجرحى.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في البلدة القديمة وسط مدينة جنين بالضفة الغربية.
– العدو الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه وإصابة 3 آخرين بجروح خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 12 شهيداً بينهم 6 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة حي الزهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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