أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

12-12-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل عدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 20 شهيداً وعشرات الجرحى.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في البلدة القديمة وسط مدينة جنين بالضفة الغربية.

– العدو الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه وإصابة 3 آخرين بجروح خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 12 شهيداً بينهم 6 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة حي الزهور شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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