سوريان يسافران الى دولة عربية لقتل مواطن سوري والعودة للقطر!

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على سوريان ارتكبا جريمة قـ.تل في دولة عربية لم تذكرها الوزارة .

وفي التفاصيل وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حماة حول قيام شخصين بالسفر إلى دولة عربية بهدف استدراج مواطن سوري مقيم هناك يدعى (محمد صهيب . ع) والقيام بقـ.تله بسبب خلافات بينهم والعودة إلى القطر.

ومن خلال المراقبة والمتابعة قام فرع الأمن الجنائي بإلقاء القبض على المشتبه بهما، وتبين أنهما يدعيان (مضر . س) و(يوسف . م) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب الجريمة عن طريق قيامهما باستئجار غرفة في تلك الدولة واستدراج المغدور وقـ.تله بواسطة سكـ.ين وخنـ.قه بقطعة قماش بسبب خلافات بينهم ثم عادا إلى القطر،حيث ضبط بحوزتهما أشياء كانت بحوزة المغدور قاما بإحضارها بعد قـ.تله هناك وهي (جوال المغدور وبطاقته الشخصية ومحفظته ومبلغ مالي وفلاشة وكرت ذاكرة).

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.