توجه لرفع رسوم مواقف السيارات في دمشق: تحديث الأسعار والإشغال يثير الجدل؟!

كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق عن نيّة رفع رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة في الشوارع الرئيسة.وفقًا للمصدر، سيشهد القرار زيادة تعرفة الوقوف للساعة الواحدة إلى 1000 ليرة بدلاً من 500 ليرة، مع إمكانية زيادتها إلى 1500 ليرة في المستقبل.

القرار يأتي في سياق ارتفاع التكاليف، ما دفع بالمسؤولين إلى التحرك لتحديث الرسوم وتحقيق توازن عقدي. وفي هذا السياق، نفى المصدر أن يشمل الرفع أي رسوم على الإشغال السكنية أو جهات السلك الدبلوماسي، مؤكدًا أنه يتم إجراء دراسة سنوية لرفع رسوم الإشغال تبعًا للتغيرات في التكاليف وظروف الزمن الحالي.

وأكد المصدر، أن أكثر من 1000 مواطن حصلوا على تراخيص مواقف مأجورة في أحياء ضمن العاصمة بعد دراسة طلباتهم المقدمة ومطابقتها للشروط، وبالتالي منحهم إشغال الموقف برسوم سنوية تقدر بـ3 ملايين و200 ألف ليرة سنوياً قابل للتجديد في العام الذي يليه بقيمة مليونين ونصف المليون ليرة.

وقال المصدر: أي مواطن يتقدم بطلب إلى هندسة المرور يمنح الموافقات اللازمة في حال كان الموقف المأجور تنطبق عليه المواصفات دون أي يتسبب بأي إزعاج للجوار. ونفى المصدر إجراء أي رفع على رسوم الإشغال السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي (سفارة، قنصلية، مركز ثقافي، ملحقية ثقافية، منزل سفير، منزل القنصل، إلخ)، ذاكراً أنه كل عام يتم إجراء دراسة لرفع رسوم الإشغال وذلك في حال ارتفاع التكاليف انسجاماً مع الظروف الراهنة.

ولفت المصدر إلى بدء العمل بالرسوم الجديدة التي تم إقرارها بالنسبة لوثائق مراكز خدمة المواطن التي وافق عليها مجلس محافظة دمشق، وكذلك أجور المعاملات التي يقوم المختار بتوقيعها لتصبح 1000 ليرة لكل سند إقامة، وتصديق صورة على إخراج قيد، وشهادة تعريف، وورقة نقل أثاث، و2000 ليرة لكل معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، وموافقة سفر، مع فرض عقوبة على المختار عند عدم التقيد بالتعرفة الصادرة بقيمة 100 ألف ليرة في حال المخالفة للمرة الأولى مع توجيه إنذار خطي، وإنهاء تكليفه في المخالفة للمرة الثانية.

وكان مجلس محافظة دمشق أصدر قراراً برفع رسوم الإشغال لجهات القطاع العام والمنظمات والجمعيات بكل أنواعها من 500 ألف ليرة إلى 800 ألف، وجهات القطاع الخدمي والمهني الخاصة والتجاري بكل أنواعها عدا المطاعم وصالات الأفراح ومهن إصلاح أو تبديل الإطارات والمعامل من 2.5 مليون إلى 3 ملايين ليرة، ومحال بيع أو تبديل أو إصلاح الإطارات والمغاسل والمشاحم من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة.

كما تم رفع الرسوم بالنسبة للمطاعم وصالات الأفراح والمناسبات من 3.5 ملايين إلى 5.5 ملايين، وثمن شاخصة موقف خاص (إلزامي) وشاخصة ممنوع الوقوف والتوقف (مدخل كراج من 200 ألف ليرة إلى 350 ألفاً، وثمن المسامير الخزفية لتجديد الموقف الخاص (20 مسماراً) أو بالدهان الطرقي (إلزامي) من 150 ألف ليرة إلى 250 ألفاً، وثمن اللصاقة الواحدة لموقف خاص (إلزامي) من 100 ألف ليرة إلى 150 ألفاً، وثمن الجهاز الكهربائي الواحد لحجز موقف خاص (اختياري) من 400 ألف ليرة إلى 650 ألف



الوطن