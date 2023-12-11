وقف الدفع النقدي لفواتير المياه في سوريا اعتبارًا من العام الجديد

11-12-2023

وقف الدفع النقدي لفواتير المياه في سوريا اعتبارًا من العام الجديد

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بدءاً من تاريخ 2-1-2024 سيتم إيقاف التسديد النقدي لفواتير المياه عبر مراكز الجباية وسيصبح تسديد الفواتير حصراً عبر قنوات (الدفع الإلكتروني).
 
وقالت المؤسسة، إن ذلك جاء انطلاقاً من التوجه الحكومي لتطبيق الدفع الإلكتروني في كافة المعاملات الحكومية والانتقال الكامل إلى التسديد الإلكتروني لتحصيل الفواتير .
 
وكانت السورية للاتصالات، أعلنت بأن تسديد فواتير الخدمات الهاتفية سيكون حصرا عبر أقنية الدفع الالكتروني اعتبارا من تاريخ 2/1/2024.
 
وكان الخبير المصرفي الدكتور علي محمد، قال إن إنشاء منظومة دفع إلكتروني تتطلّب الكثير من الجهود والإمكانيات والتقنيات على كافة الأصعدة، وكان من مهام شركة مدفوعات إنشاء البنى التحتية لهذه العمليات وخدمات الدفع وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني.

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