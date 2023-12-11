بكلفة 8.8 مليون يورو تأهيل مجموعة غازية في بانياس بعد توقف 10 أعوام
انتهت الكوادر الفنية في شركة توليد كهرباء بانياس من أعمال صيانة وإعادة تأهيل المجموعة الغازية التي تعطلت وخرجت عن الخدمة منذ عام 2013.
وأكد مدير الشركة المهندس قصي ديبة، أن الكلفة الإجمالية للأعمال بلغت 8.8 مليون يورو، وأنه تم ربط المجموعة بنجاح، وهي جاهزة للعمل في الوقت الذي يتوفر فيه الغاز.
وبيّن ديبة أن الأعمال شملت القيام باستبدال نظام التحكّم بالكامل مع نظام الحمايات الخاصة بالمولدة والمحولة الرئيسية والمساعدة، بالإضافة لتركيب دارة غاز جديدة تتناسب مع عمل المجموعة.
واوضح أن هذه المجموعة خرجت عن الخدمة عام 2013 خلال الحرب، وفي عام 2019 قامت الشركة الإيرانية “مبنا” بإعادة تأهيل هذه المجموعة وتحويلها للعمل على الغاز.
وأكد ديبة، أن السبب وراء بقاء المجموعة خارج الخدمة خلال السنوات الست بين عامي 2013-2019 هو الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وعدم التمكّن من تأمين قطع التبديل اللازمة لعملية إصلاح المجموعة.
يشار إلى أنه إضافة للمجموعة الغازية التي تم إعادة تأهيلها، تضم محطة توليد كهرباء بانياس 4 مجموعات بخارية ومجموعة غازية تعمل بكل طاقتها.
يذكر أن المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في مدينة بانياس، في المراحل الأخيرة من إنشائها، حيث تصل طاقتها الإنتاجية الأولية إلى 24 ميغا واط، ومن المقرر أن ترتفع في المرحلة اللاحقة إلى 56 ميغا واط.
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