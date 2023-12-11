ما سبب مرافقة المقاتلات الحربية لطائرة بوتين في أجواء الإمارات والسعودية؟

رافقت مقاتلات حربية روسية من طراز “Su-35” الطائرة الرئاسية الروسية التي أقلت الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته إلى الإمارات والسعودية

وحسبما ما كشفه متحدث الكرملين دميتري بيسكوف فإن “مرافقة المقاتلات للطائرة الرئاسية تمليها اعتبارات أمنية وكل شيء سار بسلاسة وفق المسار الطبيعي دون وقوع أي حوادث”.

وأضاف: “المنطقة مضطربة، وإن كانت الإمارات والسعودية دولتين مستقرتين وآمنتين، لكن بالطبع المنطقة المحيطة ليست آمنة، فقد تحدث استفزازات” وفقاً لوكالة روسيا اليوم.

كذلك لفت بيسكوف إلى أن عرض مثل هذه المقاتلات المعروفة واللافتة في هذه المنطقة، يمكن أيضا أن يعود بالمنفعة على روسيا والتعريف بسلاحها وقدراتها الصناعية.

ورافقت 4 مقاتلات “Su-35” بكامل أسلحتها طائرة بوتين “إيل-96” خلال زيارته الأربعاء الماضي إلى الإمارات والسعودية اللتين استقبلتاه بحفاوة وتكريم كبيرين.

