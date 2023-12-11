إيران تعتزم إصلاح وصيانة مصفاة النفط في حمص السورية

كشف مسؤول في قطاع تكرير النفط الإيراني أن المصفاة الثانية التي ستبدأ إيران بترميمها خارج حدودها هي مصفاة نفط حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل، مشيرا إلى أن نشاط إيران خارج حدودها الإقليمية يسمح لها بتقديم خدماتها في هذا المجال وتوريد معداتها إلى دول أخرى، ومن ثم بيع نفطها.

وحسب وكالة فارس الإيرانية أكد المسؤول أن بلاده ستحصل على أرباح من تكرير النفط، إذا توافرت الظروف المناسبة.

وكانت إيران قد أعادت صيانة أول مصفاة نفط خارج حدودها في فنزويلا، بعد إبرام عقدين مع هذا البلد، حيث قامت بتحديث مصفاة إل باليتو بطاقة 140 ألف برميل. فضلا عن توريد 2 مليون برميل من مكثفات الغاز شهريا.