متحور فيروس كورونا « اي جي 5» ينتشرفي سوريا

أعلن " الدكتور نبوغ العوا" ، عن ظهور متحور فرعي جديد لفيروس كوفيد-19 يُطلق عليه اسم "EG.5"، يحمل التسمية الغير رسمية "إيريس" Eris.

ظهر هذا المتحور لأول مرة في أوروبا وأمريكا في شهر فبراير 2023، ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل مطرد، حيث وصل إلى #سورية قبل شهرين وينتشر بسرعة.

هذه طرق انتقال العدوى

و أكد العوا أن الفيروس الجديد ينتقل بسهولة عبر العطاس والتلامس اليدوي والتقبيل. وأوضح أن الأعراض المصاحبة لهذا المتحور تشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة، وألم في الحلق، واحتقان في الأنف، وإفرازات الجيوب الأنفية، وبحة في الصوت، والتهاب في الحنجرة.

علاج متحور كورونا إي جي 5..

وفيما يتعلق بجدوى تلقي اللقاح لمواجهة هذا المتحور، أشار العوا إلى أن اللقاح يمنح المناعة ضد المتحورات السابقة، مؤكدًا عدم وجود علاقة بين اللقاح الذي تم تلقيه والمتحور "EG.5".

وأكد أنه حتى الآن، لا تتوفر أجهزة للكشف عن المتحور بشكل فعّال، وليس هناك لقاح مُخصص له.

الأدوية التي ينصح باستخدام في حال الإصابة بالعدوى..

وأوضح العوا الأدوية المستخدمة في علاج الأعراض، حيث يتم صرف أدوية الكورتيزون ومضادات الاحتقان للجيوب والباراسيتامول والبنادول، مع التأكيد على أهمية تناول فيتامين دال نظرًا لانتشار نقصه في البلاد.

وفيما يتعلق بتحول الإصابات إلى جائحة في سورية، أكد العوا أن الاصابات تنتشر بسرعة وتشمل جميع الفئات العمرية.

وعندما يصبح انتشار المتحور "EG.5" جائحة، سيتم الطلب من السلطات إغلاق المدارس والجامعات.

وختم العوا حديثه بالتحذير من خطورة المتحور الجديد، مشيرًا إلى أنه قد يكون نتيجة لتدخل شركات دولية أو دول مخربة، مُشيرًا إلى أن عدد المتحورات الخمسة التي ظهرت تشير إلى تفاقم الوضع، ورفع الإنذار حيال خطورة الفيروس.

يشير إلى أن الصحة العالمية أعلنت رسمياً عن انتشار المتحور "EG.5" في 51 دولة حول العالم، مع تحذيرات من الاستمرار في مراقبة ومكافحة انتشاره.

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