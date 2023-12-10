زيادة جديدة على رسوم جمركة الموبايل

تفاجأ عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة غير المجمركة في سورية بزيادة جديدة في أسعار الجمارك للهواتف، دون أي إعلان رسمي.

وارتفعت أسعار الجمارك لهواتف iPhone بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2 مليون ليرة سورية.

على سبيل المثال، كانت جمارك iPhone 14 في بداية الشهر تبلغ 5 ملايين و758 ألف ليرة سورية، وارتفعت مؤخرًا إلى 7 ملايين و529 ألف ليرة، أي زيادة تقدر بنحو مليوني ليرة.

وشهدت تعرفة جمارك iPhone 12 Pro Max زيادة إلى 7 ملايين و734 ألف ليرة (من 6 ملايين و343 ألف ليرة سابقًا).

في الوقت نفسه، ارتفعت جمارك هاتف Xiaomi Note 11 Pro إلى مليون و415 ألف ليرة سورية (من 1 مليون و82 ألف).

يجب على الأفراد الذين يقتنون أجهزة من خارج سورية دفع أجور التصريح، حيث يتعين عليهم الإبلاغ عن الجهاز وتسديد الرسوم الجمركية.

يمكن الاستعلام عن هذه الرسوم عبر الرمز USSD *134# على الجهاز المعني.



من الجدير بالذكر أنه تم تحديد أربعة فئات للأسعار الاسترشادية للهواتف المحمولة، حيث بلغ سعر الفئة الأولى 50 دولارًا، والفئة الثانية 120 دولارًا، والفئة الثالثة 210 دولارات، والفئة الرابعة 270 دولارًا، مما يعني توزيع الفئات الاسترشادية على أربع فئات بدلاً من فئتين كما كان الحال في السابق.