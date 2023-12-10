حالة الطقس 10/12/2023

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويكون الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبادية والجزيرة، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.