1650 مليار ليرة  ودائع القطاع الخاص في المصرف التجاري السوري 

أظهرت بيانات المصرف التجاري السوري أن حجم ودائع القطاع الخاص قد بلغ 1651 مليار ليرة سورية حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي.

توزعت هذه الودائع إلى 1407 مليار ليرة للودائع تحت الطلب، و95 مليار ليرة سورية لودائع لأجل، و149 مليار ليرة سورية لودائع التوفير.

وفي إطار تقديم الخدمات المالية، بلغت قيمة قروض التجزئة الممنوحة حتى نهاية الشهر التاسع 199 مليار ليرة سورية، حيث استفاد منها 19413 مستفيدًا. تشمل هذه القروض الشخصية وقروض الدخل المحدود بقيمة 150 مليار ليرة سورية، والتي استفاد منها 11573 مستفيدًا، بينما بلغت قروض شراء العقار 24 مليار ليرة سورية وتم الحصول عليها من قبل 329 شخصًا.

وفي سياق آخر، بلغ إجمالي القروض للعاملين في الدولة 3 مليار ليرة سورية، موزعة على 6430 مستفيدًا، فيما بلغت قيمة قروض الطاقة المتجددة 22 مليار ليرة سورية واستفاد منها 1081 مستفيدًا حتى نهاية الشهر التاسع الماضي.

وختامًا، أشارت البيانات إلى أن نسبة السيولة بالليرات السورية لدى المصرف التجاري السوري بلغت 42.47% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما حقق المصرف أرباحًا صافية بلغت 74 مليار ليرة سورية قبل الضريبة، دون إيرادات تقييم القطع البنيوية منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر التاسع الماضي.