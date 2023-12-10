سرقت عقد ذهب من سيدة بالقيمريةً و هربت

ورد ادعاء من مواطنة إلى قسم شرطة الحميدية حول قيام مجهولين بسرقة كمية من المصاغ الذهبي وتقدر بـ ( 79 ) غرام من حقيبتها عن طريق المغافلة في محلة القيمرية.

ونتيجة البحث والمتابعة ورصد الكاميرات المحيطة بالمكان تبين قيام امرأتين بسرقة المصاغ الذهبي المذكور عن طريق المغافلة من حقيبة المدعية، وبالتدقيق والرجوع إلى سجلات السوابق الجـ.رمية تم التعرف على هوية إحدى الفاعلات وتبين أنها تدعى (عطور ، ي) وبالبحث وجمع المعلومات تم استدراج والد زوج المدعوة (عطور) عن طريق أحد الأرقام الخليوية العائدة لها والذي حضر وبحوزته المصاغ الذهبي المسروق وبالتحقيق معه أكد قيام زوجة ابنه المدعوة (عطور) وامرأة أخرى بسرقة المصاغ الذهبي المذكور عن طريق المغافلة، وقيامهما بترك المصاغ الذهبي عنده والهروب إلى إحدى المحافظات فور علمهما باكتشاف أمرهما.

الأبحاث جارية عن المتواريتين حتى إلقاء القبض عليهما، تم تنظيم الضبط اللازم وتسليم المصاغ الذهبي لصاحبته أصولاً.