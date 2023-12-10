وأنا أقرأ تصريحات رئيس الحكومة على هامش مشاركته في قمة كوب 28 في دبي، سألت نفسي:

ما هي المؤشرات التي اعتمد عليها المهندس عرنوس للقول: إن الأنشطة الاقتصادية في سورية تنمو بشكل كبير؟

على الورق... نعم ربما هذا ما تعتقده الحكومة استناداً على قاعدة بياناتها، التي هي منذ سنوات موضع تشكيك لعدة أسباب.

لكن على أرض الواقع، فإن الحديث عن نمو كبير هو أمر غير دقيق لسببين:

الأول أن جميع القطاعات الاقتصادية تعاني من صعوبات عدة تحول دون تحقيقها لمعدلات نمو عالية، فالزراعة باتت تحت رحمة التغيرات المناخية والسياسات الحكومية، والصناعة تئن من مشاكل عدة، والسياحة من المبكر الحديث عن قدوم سياحي حقيقي في ظل ظروف الأزمة.

أما السبب الثاني فهو يتعلق بالانعكاسات الإيجابية المفترضة في حالات النمو الكبير، والتي ليس لها أي أثر اليوم في حياة السوريين. فالفقر يزداد ويتعمق، وانعدام الأمن الغذائي يتسع، ومعدل البطالة يرتفع، والهجرة تتسارع وتيرتها، والغلاء يتوحش أكثر...

إذاً أين هي مفاعيل هذا النمو الكبير؟

إذا أردنا أن نتحدث بشفافية عن النمو، فإن الأنشطة الوحيدة التي تشهد حالياً نمواً كبيراً هي: الفساد بأشكاله المتعددة، انعدام الثقة الشعبية بالأداء الحكومي، الغلاء، الهجرة، القطاع غير المنظم، وغير ذلك.

أياً كانت الغاية من هذا التصريح، فإن الرسالة كانت خاطئة في توقيتها ومضمونها... للداخل والخار

زياد غصن - شام إف إم