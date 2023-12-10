إنتشار فيروس جديد في سورية و تسجيل حالتي وفاة

توفي شخصان بمتحور "إي جي.5"، من فايروس كورونا الذي ظهر منذ شهرين، والوفيتين لأشخاص مدخنين أحدهما عمره 70 عام وآخر شاب مريض ربو.

وقال الدكتور نبوغ العوا لإذاعة أرابيسك: يتجلى المتحور "إي جي.5"، بأعراض تنفسية وهضمية من حرارة عالية والتهاب وألم شديد في البلعوم وبحة صوت والتهاب جيوب وضيق نَفَس وسعال جاف، إضافة إلى إسهال غير مبرر وغثيان وأيضاً وهن عضلي، لكن تأثيره على الرئة أخف ووصوله إليها أقل سرعة.

وأضاف: لايوجد مسحة للتأكد من الإصابة بالفايروس لأن "PCR" المعتاد لايكشف المتحور الجديد لكن نقوم بتشخيصه استناداً إلى الأعراض والتقارير التي تنشرها منظمة الصحة العالمية.

وقال العوا: في الوقت الحالي معظم حالات "الرشح و الكريب" ليست انفلونزا عادية إنما "كورونا" ونعالجه بأدوية غير اعتيادية حتى تؤثر في المتحور الجديد.

وأضاف: يجب على الناس أن تتخد إجراءات الوقاية من العدوى وأن تقوم بإجراء تحليل فيتامين"د" لأننا لاحظنا في الهجمة الأولى لفايروس كورونا أن 80% من الشعب السوري يعانون من نقص فيتامين "د" علماً أنه ضروري جداً لرفع المناعة.