أعراض صحية غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

شهدت بلدة الجاهلية في قضاء الشوف ظهور أعراض صحية مثل تورم في الوجه، وإسهال حاد، وارتفاع في درجة الحرارة، مما أثار القلق وسط السكان. يُرجح أن تكون هذه الأعراض مرتبطة بتناول نوع من أنواع اللحوم أو بشرب مياه ملوثة.

تتناقل المعلومات حول أسباب هذه الأعراض، وتُشير إلى أن وزارة الصحة قامت بفحوصات مخبرية لتحديد الأسباب.

وقد أشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن هناك بلاغات وردت في الخامس من ديسمبر عن حالات مرضية في الجاهلية تم رصدها منذ 30 نوفمبر.

بدأت الوزارة بتقديم التحقيقات بشأن الحالات وفحصت محلات الجزارة في البلدة، مع جمع عينات وإرسالها للتحليل في مختبرات متخصصة. كما قامت بتقييم مياه النهر في المنطقة للتحقق من نقاوتها.

هناك تضارب في المعلومات حول مصدر الإصابات، الا إن هناك توقعات بأن تكون الأسباب مرتبطة بتلوث مياه النهر في المنطقة.

فيما توقع طبيب الأمراض الجرثومية في بيروت جاك مخباط، أن تكون العائلات مصابة بما يعرف بجرثومة “تريشينوز”، وهي طفيل يصيب اللحوم وينتقل إلى جسم من يتناولها غير مطهية جيدا.

وقال مخباط: “أبرز أعراض هذه الجرثومة تورم العينين وارتفاع درجات الحرارة والإسهال”، لافتا إلى أن الإصابة بهذه الجرثومة غير مميتة، إنما تصاحبها آلام شديدة.

سكاي نيوز عربية

