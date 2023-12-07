التربية تعلن عن إقامة مسابقة علمية للمدرسين

أعلنت وزارة التربية، يوم الأربعاء عن إقامة مسابقة علميّة للمدرسين في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والعلوم والكيمياء والمعلوماتية.

ونشرت وزارة التربية بيان لها عبر “فيسبوك” جاء فيه: “ضمن خطّة الوزارة، لتطوير ورفع كفاءة المدرسين داخل الصف، وبهدف الوصول إلى مدرس متميز قادر على مواكبة التطورات العلمية ضمن اختصاصه، تعلن التربية عن إقامة مسابقة علمية في المواد المذكورة أعلاه”.

“وتستهدف المسابقة كل من يرغب من الموجّهين الاختصاصيّين والمدرّسين والمدرّسين المساعدين القائمين على رأس عملهم في المدارس الحكوميّة، أصيل أو وكيل أو مكلفّ ساعات بنصاب لا يقلّ عن 15 ساعة من الاختصاص نفسه، للمواد المذكورة”، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان: “وتشمل مراحل المسابقة قبول طلبات ممّن تنطبق عليهم شروط الفئة المستهدفة في مديريّات التربية من الـ 10 من كانون الأول الجاري ولغاية الـ 11 من كانون الثاني ٢٠٢٤ في دائرة المناهج والتوجيه عن طريق أمين سرّ اللجنة الفرعيّة في المحافظات”.

وأكمل البيان: “إضافةً إلى اختبارات محليّة على مستوى المحافظة في الموادّ العلميّة على أن تجري في المحافظات يوم السبت تاريخ الـ 10 من شباط القادم الساعة العاشرة صباحاً، بمكان يحدّد من قبل مديريّة التربية في كلّ محافظة”.

وتابع البيان: “ثمّ ينتقل إلى المرحلة الثانية الثلاثة الأوائل من كلّ اختصاص على مستوى المحافظة، كما تشمل المسابقة اختبارات مركزيّة على مستوى سوريا تقام في دمشق يوم السبت تاريخ الـ 4 من نيسان القادم الساعة العاشرة صباحاً في وزارة التربية”.

ويحصل الفائز الأول على مستوى القطر في كل اختصاص على جائزة قدرها خمسة عشر مليون ليرة سوريّة، والثاني في كلّ اختصاص على مستوى القطر على عشرة ملايين ليرة سوريّة، والثالث في كلّ اختصاص على مستوى القطر على خمسة ملايين ليرة سوريّة.

يذكر أن وزارة التربية، أقامت في وقت سابق ورشة عمل لمناقشة آلية تنظيم مسابقة للمدرسين المتميزين، على أن تشمل المسابقة مدرسي (الرياضيات – العلوم – الفيزياء – الكيمياء- المعلوماتية)، ثم يجري توسيعها لتشمل باقي الاختصاصات.