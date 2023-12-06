عمرها 93 سنة و تحفظ أشعار عنترة و الفرزدق والمتنبي

سيدة سورية في عمر يناهز 93 سنة، تحمل اسم “أم رمضان”، تتميز بقدرتها على حفظ القرآن الكريم وأشعار شعراء عرب كبار مثل عنترة والفرزدق والمتنبي.

ولعل أبرز سمات حياتها هي قوتها وحيويتها رغم تقدمها في العمر وتجاوزها للتسعين عامًا.

تدعى فطيم أحمد حمادة، وُلدت في قرية تلجديد في ريف سلمية الشرقي، وتعيش حالياً في قرية زغرين شمال سلمية. رغم مرورها بظروف حياة صعبة وخسارتها لخمسة من إخوتها الذين استشهدوا، إلا أنها تظل متفائلة ونشيطة، تقوم بصناعة مشغولات من القش والنايلون، وتبيعها في سلمية لتكسب رزقها.

تجسد أم رمضان قصة حياة ملهمة، حيث تذكر فترة الوحدة بين مصر وسوريا في أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وكيف كانت تعيش في قرية العلباوي وتعمل في الزراعة بالأجرة.

على الرغم من عدم وجود مدرسة في القرية في تلك الفترة، إلا أنها تعلمت حفظ القرآن الكريم من شيخ في قرية المويلح.

فيما يتعلق بمصدر رزقها، تعتمد أم رمضان على صناعة المشغولات وبيعها في سلمية و تحفظ العديد من قصائد الشعر القديمة والحديثة، كما تمتلك ذاكرة قوية لتذكر الأغاني الشعبية والتراثية.

تشكل قصة حياة أم رمضان مثالاً للإرادة والنشاط رغم التحديات، وتبرز قدرتها على الاستمرار في مواصلة الحياة بروح إيجابية وحيوية.

وكالات