تسويةوضع لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن

بتوجيهات من الرئيس بشار حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ، اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية تفتح المجال لتسوية شاملة لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن ، ولأبناء محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة.

ضمت التسوية البنود التالية :



لكل من يرغب بالعودة الى حياته الطبيعية.

لكل من فر من الخدمة العسكرية او الشرطية.

لكل من وقع عليه التخلف عن الخدمتين الالزامية والاحتياطية.

لكل من عليه مشاكل أمنية أو عسكرية.



لكل من حمل السلاح وايقن ان السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة وان هذا السلاح لابد ان يسلم للجهات المختصة.



تفاصيل التسوية :



المتخلفين عن الخدمتين الالزامية أو الاحتياطية : يتم منحهم تأجيل لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة وتشطب اسمائهم من اللوائح الأمنية .



العسكري الفار:



يتم منحه أمر ترك قضائي لمدة شهر كامل للالتحاق بوحدته العسكرية ، ويشطب اسمه من اللوائح الامنية.



الشرطي الفار:



يتم منحه أمر ترك قضائي لمدة شهر كامل للالتحاق بوحدته الشرطية ويشطب اسمه من اللوائح الامنية.



حملة السلاح:



تشطب اسمائهم من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحهم ويعودون الى حياتهم الطبيعية وفي حال شوهدوا يحملون السلاح لاحقا تشطب اسمائهم من لوائح التسوية.

المطلوبين أمنيا :



تشطب اسمائهم من اللوائح الأمنية ويعودون الى حياتهم الطبيعية.

مكان التسوية:



المركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة.

زمان التسوية :



لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ الساعة 9 صباحا ولغاية ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣ ضمنا.

لأبناء محافظة القنيطرة وأبناء ريف دمشق الغربي ممن تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الاخيرة بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

للتنويه : يصطحب الراغبين بتسوية أوضاعهم البطاقة الشخصية وصورة عنها وصورة شخصيه عدد اثنان .

للتنويه :

التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه.