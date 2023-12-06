ارتفاع مفاجئ في الغرامات الجمركية: زيادة تصل إلى 250 ضعفاً وتطبيق سعر الصرف الحالي

أعلنت الجمارك عن قرار برفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأوضح مصدر جمركي أن هناك زيادة تصل إلى 250 ضعفاً في قيمة الغرامات المالية، حيث كانت تتراوح الغرامات في المادة 266 بين 1-2 ألف ليرة، ولكن بفعل القرار الجديد ستتراوح بين 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة.

في المادة الثانية، ارتفعت الغرامات من 5-10 آلاف ليرة لتصبح بين 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.

وأشار المصدر إلى أن رفع قيم الغرامات سيعتمد على صلاحيات التسويات للمدير العام والوزير، مع إعطاء تفوقٍ جديد للتسوية حيث يصل سقفها إلى 30 مليون ليرة وفقًا للقرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه بعد.

