وزارة التربية السورية تحدد شروط تقدم طلاب الصف الثالث الثانوي لامتحان الشهادة العامة

حددت وزارة التربية بعض الشروط لتقدم طلاب الصف الثالث الثانوي لامتحان الشهادة العامة، وتطبيق الأحكام المطبقة على الصفوف الانتقالية.

وعممت وزارة التربية على المدارس بعدم السماح لطلاب الشهادة الثانوية بالتقدم للامتحان العام إلا بتوفر شروط منها نسبة الحضور و معدل المواد والسلوك.

وبينت الوزارة أن نسبة الحضور يجب أن لا تقل عن 75% من أيام الدراسة الفعلية في كل فصل، ويشترط الحصول على معدل قدره 40% من مجموع الدرجات العظمى للمواد، والحصول على معدل 70% على الأقل في مادة السلوك.

ونوهت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب الذي لا ترشحه المدرسة لامتحان الشهادة الثانوية أن يتقدم إلى مركز الأحرار.