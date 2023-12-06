ارتفاع دراماتيكي كبير في أسعار الأدوية: زيادة تصل إلى 100% تثير القلق والتساؤلات؟!
أعلنت وزارة الصحة السورية قرارًا مثيرًا للجدل برفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 70% و100%، ما أثار تساؤلات واستياءً واسعين.
وفي ظل هذه الخطوة الجريئة، أكد رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة حسن ديروان أن هذا الارتفاع شمل مجموعة واسعة من الأدوية، مشيرًا إلى أن الزيادة بلغت 100% في بعض فئات الأدوية مثل الكريمات والمراهم، فيما بلغت 70% للشرابات والكبسول والأقراص.
هذا القرار يضع تحديات كبيرة أمام الصيادلة والمواطنين، مما يجعل السوق الدوائية تواجه مرحلة صعبة، خاصةً بعد الزيادة السابقة التي شملت آلاف الأصناف الدوائية في شهر أغسطس الماضي.
وشملت الزيادة بنسبة 70 بالمئة، للمستحضرات الصيدلانية على شكل المضغوطات والمضغوطات الملبسة والكبسول وكبسول جلاتيني طري والشراب والشراب المعلق، والأمبول والفيال والقطرات العينية، والأمبول البلاستيكي المصنع BFS والسيروم الطبي والشاش الطبي.
بينما شملت الزيادة بنسبة 100 بالمئة للمستحضرات الصيدلانية على شكل المراهم والكريمات والقطرة الأنفية والأذنية والبخاخات والمساحيق.
الممكن أن تفقد أو تقل في السوق ورفعها إلى الوزارة، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بدراسة الموضوع.
وكانت وزارة الصحة رفعت في آب الفائت أسعار آلاف الأصناف الدوائية بنسب تراوحت بين 50 و 100%.
الوطن
إضافة تعليق جديد