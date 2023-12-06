هطولات مطرية في أغلب المحافظات أعلاها 35 مم في حمص
شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 35 مم في تلكلخ بحمص.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في دمشق وريفها ..الحرمون 17 مم وسرغايا وعسال الورد وقطنا والتل ومضايا والمشرفة وسرغايا 9 مم وميسلون وقاسيون والنبك 10 مم ودوما 15 مم والقطيفة 14 مم ومساكن برزة 12 مم وعقربا وساحة الحجاز 11 مم والكسوة 8 مم وجديدة الشيباني والجراجير والمزة 7 مم والزبداني ودوار المطار ويبرود 6 مم.
في محافظة السويداء.. عين العرب 27 مم وشهبا 25 مم والصورة الصغيرة 23 مم والمدينة وصلخد 21 مم.
في محافظة درعا .. نوى وتل شهاب والشيخ مسكين 12 مم وازرع 11 مم والمدينة 14 مم والصنمين 9 مم والمسيفرة 30 مم وبصرى 21 مم.
في محافظة القنيطرة .. حضر 18 مم والمدينة 10 مم ونبع الصخر 9 مم.
في محافظة حمص .. الناصرة 13 مم ومرمريتا 19 مم وشين 17 مم والعريضة 33 مم وتلكلخ 35 مم وقلعة الحصن 20 مم وتلدو 11 مم وتدمر 9 مم والقريتين 17 مم والرستن 5 مم والقصير 4 مم والمخرم وحمص المدينة 2 مم.
في محافظة حماة .. مصياف 30 مم وعين حلاقيم 32 مم والرصافة 26 مم وربعو 22 مم والحميري 11 مم ووادي العيون 10 مم وحربنفسه 6 مم ومحردة 9 مم وكفر زيتا وحماة 5 مم وصوران 6 مم والسلمية وعقيربات 2 مم والصورة والسعن 3 مم ،وفي الغاب -شطحة 5 مم وعين الكروم 8 مم والكريم وأفاميا 3 مم والسقيلبية 2 مم.
في محافظة طرطوس .. القدموس 6 مم والشيخ بدر 5 مم ومشتى الحلو 11 مم ودريكيش 8 مم وصافيتا 10 مم وحمام واصل 3 مم والصفصافة 9 مم.
في محافظة اللاذقية .. المدينة 3 مم وكسب 18 مم والقرداحة 9 مم ومطار الباسل 4 مم ووادي قنديل 2 مم وبوقا والحفة والقطيلبية والبهلولية 1 مم.
في محافظة إدلب .. المدينة 7 مم وخان شيخون 6 مم وجسر الشغور 5 مم وارمناز 4 مم وأبو الظهور 1 مم.
في محافظة حلب.. المدينة 3 مم وحلب المطار 2 مم واعزاز وجرابلس ومنبج 1 مم.
في محافظة الرقة ..الرقة 14 مم والمنصورة 18 مم والكرامة 12 مم والسبخة 8 مم وجديدة خابور 7 مم وبئر محيسن 3 مم.
إضافة تعليق جديد