الجندي الأوكراني الأسير، ألكسندر غرياديل، أفاد بأنه تم القبض عليه من قبل القوات الروسية بسبب خطأ قام به سائق مدرعة مخمور، حيث تم نقله بالخطأ مع مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى موقع روسي.

وأشار الأسير إلى أن المهمة كانت تتمثل في التمركز في منطقة نوفومايورسكي، لكن سائق المدرعة الذي كان في حالة سكر أدى إلى وصولهم مباشرة إلى موقع القوات الروسية.

وأوضح الأسير أنهم كانوا يحملون مهمة الدفاع عن الخندق ومنع وصول القوات الروسية، وأثناء انتظارهم نقلًا على عربة مدرعة، قام السائق بأفعال غير مسؤولة في عدة مناسبات.

وفي حادث آخر قبل بضعة أيام، نزلت مجموعة من عناصر الاقتحام التي قادها نفس السائق في حقل ألغام، مما أسفر عن مقتل خمسة عسكريين أوكرانيين.

وأوضح غرياديل تفاصيل اعتقاله، حيث جرى احتجازه أثناء توجهه إلى موقع البناء الذي كان يعمل فيه، ومن ثم تم نقله إلى مكتب شعبة التجنيد العسكري، ومن ثم إلى ساحات التدريب في منطقة لفوف، وأخيراً إلى بريطانيا لتلقي التدريب.

وكالات