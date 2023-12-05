المسلخ الوحيد في دمشق خارج الخدمة!

يوجد في دمشق مسلخا واحداً في منطقة الزبلطاني وهو خارج الخدمة ، وفقاً لما أشار إليه رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن .

وبحسب الخن فإن مسلخ الزبلطاني يعد المسلخ الأساسي ولكنه خارج الخدمة بسبب الحرب ويتم ترميمه حالياً، مضيفاً: “علماً أنه كان من المفترض أن تسلمنا المحافظة إياه بعد عيد الأضحى الفائت من أجل عودة اللحامين للعمل فيه” وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

وتابع الخن: “البديل حالياً هو أننا نذبح في مسلخ صغير سلمتنا إياه المحافظة وهو موجود في سوق الزبلطاني بجانب (الخزن والتبريد)” ، مبيناً أن المسلخ على الرغم من مساحته الصغيرة يفي بالغرض لأن عدد الذبائح ليس كبيراً كما كان؛ فسابقاً (قبل الحرب) كان يذبح ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف رأس غنم أما الآن نذبح 700 رأس.

وختم رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن كلامه قائلاً: “نحن حالياً بانتظار أن تسلمنا المحافظة مسلخ الزبلطاني”، مضيفاً: “إجرينا جولة منذ مدة وقد شارف العمل فيه على الانتهاء”.

وفي وقت سابق، أوضح عضو المكتب التنفيذي باتحاد الحرفيين ورئيس جمعية اللحامين في دمشق سابقاً إدمون قطيش أن سعر كيلو لحم العجل سجل نحو 140 ألف ليرة سورية، أما لحم الخروف فوصل سعره لـ 160 ألف ليرة سورية، دون هبرة.

وحول واقع الأسعار خلال الفترة المقبلة كونها فترة أعياد وقد يزداد الطلب على اللحوم الحمراء، فلم يتوقع قطيش ارتفاع الأسعار بسبب تحسن أوضاع المربين، سيما فيما يتعلق بتأمين الأعلاف للقطعان إذ تم تأمين كميات لا بأس بها من الذرة الصفراء.