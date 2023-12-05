توزيع بذار قمح للفلاحين بديرالزور

يتابع فرع ديرالزور للمؤسسة العامة لإكثار البذار بديرالزور توزيع بذار القمح المعقم والمغربل للفلاحين وخلال حديث أكد المهندس "جهاد شعبان" مدير فرع ديرالزور للمؤسسة العامة لإكثار البذار بأن كمية بذار القمح المغربلة والمعقمة والموزعة على الفلاحين حتى الآن بلغت ٣٣٥٠ طن كما بلغت المبيعات مع المصارف الزراعية في المحافظة حوالي ١٠٠ طن وقام فرع المؤسسة بديرالزور ببيع البذار المغربل والمعقم لفرع الهلال الأحمر العربي السوري والبالغة ٣١٥ طن.

وأضاف "شعبان" بأن كميات بذار القطن المسوقة حتى الآن بلغت أكثر من ٢٩٠٠ طن وهي تجاوزت الخطة الموضوعة والتي قدرت بألفي طن وهي تكفي المحافظة لموسمين قادمين.

كما قام فرع المؤسسة بديرالزور بالتعاقد مع الفلاحين من أجل الخطة الزراعية لإنتاج البذار للموسم القادم بكمية ٣٣٣ طن من البذار وبمساحة ١٣٣٠٠ دونم من القمح.



وأردف "شعبان" بأن عمل فرع ديرالزور لإكثار البذار يتركز على تأمين البذار المغربلة والمعقمة للفلاحين إن كان شعير وحمص وعدس وقمح وفول وفول سوداني عن طريق الرخصة أو عن طريق التعاقد مع فرع المؤسسة وحتى الآن تم التعاقد مع ٧٥٠ مزارع.

شام تايمز