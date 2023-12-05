القبض على مروج مواد مخدرة حاول ممانعة الدورية وإشهار قنبلة في اللادقية

في إطار مكافحة جرائم تعاطي المخـ.درات وترويجها تمكن فرع مكافحة المخـ.درات في اللاذقية من إلقاء القبض على شخص مذاع البحث عنه بجـ.رم مخـ.درات يدعى (محمد . م)، وأثناء إلقاء القبض عليه حاول ممانعة الدورية وإشهار قنـ.بلة فتمت السيطرة عليه ومصادرة القنـ.بلة مع كف من مادة الحشيش المخـ.در كان بحوزته، وبتدقيق وضعه عثر بحقه على إذاعتي بحث ومذكرة توقيف بجـ.رائم الاتجار والترويج بالمخـ.درات والسرقة ، وبتحري منزله عثر فيه على (كفين ونصف من مادة الحشيش المخـ.در ــ سبعة ظروف ملفوفة من السلفان ضمنها كمية من مادة الكريستال المخـ.درة - علب دوائية مخـ.درة متنوعة -مبلغ مئة دولار أمريكي مزور - مبلغ مالي قدره ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ليرة سورية – مذخـ.ر بنـ.دقية حـ.ربية ضمنه سبعة وعشرون طلـ.قة -دفتر ورق لف سجائر يستخدم للتعاطي) ،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تعاطي مادة الكريستال المخـ.درة وترويج مادتي الحشيش والحبوب المخـ.درة وشرائها من أشخاص متوارين.

الأبحاث مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المتوارين وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية