الإمارات في المرتبة الأولى باستيراد الأجبان السورية.. والجبن العكاوي مفقود من الأسواق

كشف نائب رئيس جمعية الأجبان والألبان أحمد السواس أن الأجبان والألبان السورية تصدر إلى دول الخليج، في المرتبة الأولى الإمارات بسبب وجود الجالية السورية، وإلى العراق والسعودية.

وذكر السواس أن الأنواع التي تصدر هي من صنف الجبنة العكاوي، الشلل، وبعض أنواع الجبنة القشقوان والمطبوخة، لافتاً إلى أن التصدير يساهم بزيادة الطلب على الحليب وبذلك يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات.

وأكد السواس فقدان نوع الجبنة "العكاوي" من الأسواق نتيجة التصدير بكميات كبيرة، وضعف موسم الغنم، وخاصة النوع الأول منها، أما الأنواع الثانية ممكن أن تتوفر في السوق، لافتاً إلى أن موسم الغنم يمكن أن يعود للإنتاج خلال الشهرين المقبلين.

من جانب آخر بين السواس أن هناك بعض الأنواع كالحلوم، والنابلسية توقف إنتاجها وبيعها على البسطات، نتيجة ضعف القوة الشرائية التي انخفضت أكثر من 50%، إلى جانب أن بعض الحرفيين في المناطق العشوائية توقفوا عن العمل لصعوبة الإنتاج وارتفاع التكاليف.



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