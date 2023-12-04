أول صورة لمهاجم برج إيفل

في هجوم مروع هزّ العاصمة الفرنسية مساء السبت، لقي ألماني حتفه، وأُصيب شخصان آخران بسكاكين ومطارق قرب برج إيفل.

مصادر أمنية أعلنت لاحقًا اعتقال الجاني، وهو فرنسي معروف بتطرفه ومعاناته من اضطرابات نفسية.

وفقًا لشاهد عيان، سمع صراخًا وشاهد الفوضى، حيث هاجم شاب رجلاً بمطرقة.

الشرطة وصلت في زمن قصير.



الجاني، الذي يدعى Armand Rajabpour-Miyandoab، كان قد ظهر في فيديو سابق يبايع داعش.

المهاجم السابق خطط للانضمام لداعش ونفذ هجومًا في 2016، حيث أدين بالسجن 5 سنوات.

أشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أنه تم اعتقاله في السابق بسبب تهديده بتنفيذ هجوم آخر.

أسفر الهجوم عن مقتل سائح ألماني وإصابة فرنسيين.

وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية عزم بلادها على مواجهة الإرهاب.

الرئيس ماكرون قدّم تعازيه لعائلة الضحية الألمانية.

يأتي هذا الهجوم بعد أقل من شهرين على هجوم آخر في أراس، مما دفع الحكومة إلى رفع درجة التأهب ونشر آلاف الجنود في الداخل.



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