أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

04-12-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15899 شهيداً وأكثر من 42 ألف جريح

– وسائل إعلام فلسطينية: 19 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة صلاح الدين في مدينة غزة

– رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش بعد وصولها إلى قطاع غزة: مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع فاق حد الاحتمال، ومن المرفوض ألّا يجد المدنيون أمامهم ملاذاً آمناً يلجؤون إليه

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا شمال القدس المحتلة

– المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات “نيريم” و”نير اسحاق” و”نير عوز” برشقات صاروخية رداً على استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على مجازر العدو الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف 3 آليات للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق غزة بقذائف “الياسين 105” وتستهدف “عسقلان” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق أهالي قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات للعدو الإسرائيلي في موقع “إسناد صوفا” العسكري برشقة صاروخية

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي في محاور التوغل شمال القطاع وشرق غزة ويستهدفون عددا من الآليات العسكرية الصهيونية بقذائف الـ “التاندوم” والـ “RPG”.

–  المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يقضون على عدد من جنود العدو الإسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان في غزة ويعودون إلى قواعدهم بسلام.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا استهدفوا اليوم 5 دبابات و 5 ناقلات جند للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق غزة بقذائف “الياسين 105”.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نيريم” على اطراف قطاع غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

– مدير مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى علما بأنه الوحيد في وسط القطاع والوضع كارثي.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة “ماجين” برشقة صاروخية رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة.

– اليوم الـ 59 لعدوان الاحتلال على غزة.. عشرات الشهداء والمصابين وقصف مستشفى كمال عدوان

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في حي الزيتون شرق غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا ومنزلاً في دير البلح بقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق غزة.

– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد امرأة وإصابة 8 آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من المفقودين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

– المكتب الإعلامي في غزة: قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يدلل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمدة تهدف للقضاء على القطاع الصحي، بما يشمل ذلك مباني المستشفيات.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف دبابة للاحتلال الإسرائيلي سيارة فلسطينية بشارع صلاح الدين شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...