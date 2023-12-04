أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15899 شهيداً وأكثر من 42 ألف جريح

– وسائل إعلام فلسطينية: 19 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة صلاح الدين في مدينة غزة

– رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش بعد وصولها إلى قطاع غزة: مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع فاق حد الاحتمال، ومن المرفوض ألّا يجد المدنيون أمامهم ملاذاً آمناً يلجؤون إليه

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا شمال القدس المحتلة

– المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات “نيريم” و”نير اسحاق” و”نير عوز” برشقات صاروخية رداً على استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تقصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على مجازر العدو الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف 3 آليات للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق غزة بقذائف “الياسين 105” وتستهدف “عسقلان” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق أهالي قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات للعدو الإسرائيلي في موقع “إسناد صوفا” العسكري برشقة صاروخية

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي في محاور التوغل شمال القطاع وشرق غزة ويستهدفون عددا من الآليات العسكرية الصهيونية بقذائف الـ “التاندوم” والـ “RPG”.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يقضون على عدد من جنود العدو الإسرائيلي من مسافة صفر في حي الشيخ رضوان في غزة ويعودون إلى قواعدهم بسلام.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا استهدفوا اليوم 5 دبابات و 5 ناقلات جند للاحتلال الإسرائيلي في محور شرق غزة بقذائف “الياسين 105”.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنة “نيريم” على اطراف قطاع غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

– مدير مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى علما بأنه الوحيد في وسط القطاع والوضع كارثي.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة “ماجين” برشقة صاروخية رداً على مجازره المتواصلة في قطاع غزة.

– اليوم الـ 59 لعدوان الاحتلال على غزة.. عشرات الشهداء والمصابين وقصف مستشفى كمال عدوان

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في حي الزيتون شرق غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا ومنزلاً في دير البلح بقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق غزة.

– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد امرأة وإصابة 8 آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من المفقودين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

– المكتب الإعلامي في غزة: قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يدلل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمدة تهدف للقضاء على القطاع الصحي، بما يشمل ذلك مباني المستشفيات.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف دبابة للاحتلال الإسرائيلي سيارة فلسطينية بشارع صلاح الدين شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

