الإسكان تدعو المكتتبين والمخصصين لاستلام بطاقات الدفع الإلكتروني

دعت المؤسسة العامة للإسكان للمكتتبين والمخصصين غير المبرمين عقودهم على مشاريعها في السكن الشبابي والعمالي إلى مراجعة مقرها وفروعها في المحافظات لاستلام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وأشارت المؤسسة في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه على المستفيدين من ذلك مراجعة فروعها ومعهم البطاقة المؤقتة الخاصة بمدفوعات 2023 وصورة عن الهوية الشخصية، مبينة أن منح بطاقات الدفع الإلكتروني لهم اعتباراً من الـ 6 من الشهر الجاري ويستمر لمدة شهر كامل.

وأكدت المؤسسة في إعلانها أن تسديد الأقساط الشهرية سيكون حصراً عبر المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني بداية عام 2024، مشيرة إلى أن هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تسليم البطاقة المؤقتة واستلام بطاقة الدفع الإلكتروني.

ولفتت المؤسسة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر موقعها على البريد الإلكتروني.