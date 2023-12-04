التربية الحيوانية: لا وجود لجائحة نيوكاسل في قطاع الدواجن

أكد مدير التربية الحيوانية باسم محسن أنه لا وجود لجائحة "نيوكاسل" في قطاع الدواجن، ولكن سجلت بعض الحالات خلال فترة الصيف وفترات ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصيبت بعض الطيور بالإجهاد الحراري ونقص المناعة، إلى جانب عدم القدرة على الحصول على مدخلات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وحصل نفوق بسيط في بعض المزارع التي لم تلتزم بإعطاء اللقاحات اللازمة.

وبين محسن أن هذا المرض من الأمراض الموجودة في سورية منذ أكثر من عشرين عاماً، وتعطي الزراعة اللقاحات اللازمة لهذا المرض، مشيراً إلى أن جميع المنتجات التي تنتج عن طيور كانت مصابة سابقاً وشفيت لا تؤثر على الصحة العامة أو البشرية.

وذكر محسن أنه لا توجد أي إصابة في طرطوس، اللاذقية، السويداء، وحتى محافظة درعا التي بدأت منها الإصابات سجلت اليوم صفر إصابات، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على التربية الحيوانية رغم الصعوبات التي يعاني منها المربون.

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