أسعار الشمسيات وصلت حتى 125 ألف ليرة

مع دخول فصل الشتاء، وبدء المنخفضات الجوية، سجّلت الشمسيات المطرية أسعارا فلكية في معظم المحافظات السورية.

ففي حمص، تراوحت أسعار الشمسيات ما بين 50 – 125 ألف لبعض الأنواع، وفق ما قال أحد أصحاب المحلات.

وأضاف صاحب المحل: إن الأسعار الحالية متحكم بها من قبل التجار وليس من قبل أصحاب المحال التي تبيع بالمفرق، وهم من يضعون التسعيرات.

وقال البائع: تختلف الأسعار بحسب حجم الشمسية ونظام فتحها، الكبير منها يصل إلى 125 ألف ليرة، ومنها ما هو أغلى من ذلك، في حين يقل السعر كلما كان حجم الشمسية أصغر كتلك التي تتسع في الحقيبة النسائية.

وأشار بائع آخر إلى أن بعض الأنواع من الصناعة المحلية لا يتجاوز سعرها 50 ألف ليرة، بينما يصل سعر شمسية الأطفال إلى 25 ألف ليرة.

كليك نيوز