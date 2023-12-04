افتتاح النسخة الثالثة لجريح وطن

افتتحت مساء أمس الأحد دورة الألعاب الرياضية لجريح الوطن بنسختها الثالثة في مدينة تشرين الرياضية بمشاركة خمس دول هي : العراق، إندونيسيا، إيران، روسيا ، إضافة إلى سورية، وسوف تتنافس في ست ألعاب رياضية.

بدأ حفل الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الوطن ثم عزف النشيد الوطني السوري.

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا والسفير الاندونسي وعدد من الشخصيات العسكرية.



وتم استعراض شريط فيديو عن الدورتين السابقتين وما حققه رياضيو جريح الوطن من نتائج جيدة.



وتم توجيه رسالة من دمشق لفلسطين الحبيبة عبر لوحة غنائية قدمتها إحدى الفرق.

وتم تقديم أغان تخص هذه الدورة، ثم تم الترحيب بالوفود المشاركة في هذه الدورة.

واختتم الحفل بالقسم الرياضي الذي ألقاه أحد اللاعبين المشاركين من الوفد السوري.

وسوف تنطلق فعاليات الدورة الثالثة اعتبارا من اليوم الإثنين في مدينتي الفيحاء وتشرين.

الوطن