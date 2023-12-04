شكاوى من "العتمة" في شوارع دمشق ليلاً

اشتكى السوريون مؤخراً من الظلام الدامس الذي يخيم على الشوارع والطرقات في دمشق، الأمر الذي يساهم في ازدياد حالات السرقة والنشل.

وفي هذا السياق، كشف مدير الإنارة في محافظة دمشق وسام محمد أن الشوارع مظلمة بسبب عدم توفر التيار الكهربائي، مضيفاً: “الشوارع المنارة والتي يتواجد فيها طاقة بديلة أو أجهزة وبطاريات تكون مقدمة من المجتمع الأهلي فأحياناً يقوم الناس بجمع تبرعات من أجل شراء طاقة بديلة ونحن بدورنا نركبها لهم”.

وتابع محمد: “أما أن تقوم المحافظة بتركيب هذه الأجهزة فليست لديها إمكانية خصوصاً وأنها كل سنتين تحتاج إلى تبديل البطاريات وإعادة تأهيل وصيانة بمبالغ عالية جداً”.

وبيّن مدير الإنارة أن المشكلة الأساسية تكمن في انعدام التيار الكهربائي ومن هذه المشكلة تفرعت آلاف المشاكل وبذلك أصبح لا بد من إيجاد حلول لكل هذه المشاكل والحل الوحيد هو وصول التيار الكهربائي، بحسب تعبيره.

وقال محمد: “لدينا في دمشق أكثر من 100 ألف عامود كهربائي وكلفة كل عامود ما بين إنارة وتمديدات أكثر من مليوني ليرة وهذا (تجاري) وليس أصلي أما في حال كان أصلي وبطاريته مكفولة لخمس سنوات فكلفة العمود الواحد 5 ملايين”.

ورأى مدير الإنارة أن “النشاط المحلي” هو الحل، متابعاً: “فالشارع مثلاً فيه أربعة أو خمسة أعمدة يضاء منه عامودان بكلفة 4 ملايين ويبقى لمدة سنتين”.

أثر برس