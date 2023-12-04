شتاء آخر من دون مازوت التدفئة

شتاء آخر يطل على أهالي حلب من دون وصول رسائل استلام مازوت التدفئة المنزلي على نظام البطاقة الذكية وفق الكمية المخصصة 50 ليتراً لكل بطاقة عائلية.

ورغم إعلان مديرية محروقات حلب عن بدء توزيع مازوت المنزلي على المواطنين منذ مطلع شهر أيلول من العام الحالي، إلّا أن عملية وصول رسائل الاستلام تجري بوتيرة بطيئة فيما يزداد الطقس برودة وقساوة.

ولدى رده على تساؤلات المواطنين حول تأخر رسائل استلام المازوت بيّن مدير محروقات حلب المهندس رشاد أسعد السالم لـ«غلوبال»أنّ المديرية تضع توزيع مازوت التدفئة المنزلي ضمن أولويات خطتها وزادت عدد الطلبات أيام الجمعة بمعدل 15طلباً زيادة عن الخطة المقررة في بداية الشهر وفق وتيرة تصاعدية.

وعن أولويات العائلات التي تحصل على مخصصاتها من المازوت أوضح السالم أن أولوية التوزيع للعائلات التي لم تستلم الدفعة الثانية من مازوت التدفئة العام الماضي، بالإضافة إلى الأحياء التي تضررت بنسبة كبيرة في زلزال 6 شباط الماضي.

وبين السالم أن جهود الوزارة والمديرية مستمرة لتحقيق السرعة وعدالة التوزيع وفق الإمكانات المتاحة.

وبعيداً عن التصريحات الرسمية، عبر المواطنون عن استيائهم من واقع تأخر رسائل المازوت، مبينين الفرق بين شتاء هذا العام وبين ماسبقه بأن هناك ارتفاع كبير تشهده بدائل التدفئة ناهيك عن المشكلات الصحية الناتجة عنها.

يذكر أن عدد البطاقات العائلية المسجلة في خدمة البطاقة الذكية بحلب وصل إلى 725 بطاقة، فيما لم تفصح المديرية في تصريحها لـ«غلوبال» عن نسبة البطاقات التي استلمت حصتها من مازوت التدفئة المنزلي.

غلوبال