حزب الله ينفذ 9 عمليات على مواقع العدو “الإسرائيلي” ويحقق إصابات مباشرة

نفذ حزب الله 9 عمليات على مواقع مختلفة لجيش الاحتلال“الإسرائيلي” على طول الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة، تضمنت استهدافين لموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية.

وأعلن حزب الله على حسابه عبر تليغرام أنه “استهدف قوتين عسكريتين “إسرائيليتين” في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان وحقق إصابات مباشرة”.

وأوضح: أن “مقاتليه استهدفوا قوة “إسرائيلية” كانت داخل منزل في مستوطنة دوفيف، وأصابوها بإصابات مباشرة، ثم استهدفوا قوة أخرى كانت في منزل بالمستوطنة ذاتها وأوقعوا بها إصابات مؤكدة”.

وأكد حزب الله أن “العمليات تم تنفيذهما دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد ‏على قصف “إسرائيل” لمنزل في بلدة حولا يوم أمس”.

واستهدف الحزب تجمعاً ‏لجنود الجيش “الإسرائيلي”، في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة، كما استهدف موقع جل ‏العلام “الإسرائيلي””.

واستهدف حزب الله موقع ‏الراهب التابع للجيش “الإسرائيلي” بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وشنت طائرات الاحتلال “الإسرائيلي” 3 غارات عند أطراف منطقة الناقورة، كما وقعت اشتبكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر حزب الله وجنود الاحتلال “الإسرائيلي” المتمركزين قرب مستوطنة المطلي.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وتحقق فيها إصابة مباشرة.

وأوقعت المقاومة الفلسطينية قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة، واستهدفتها بالعبوات المضادة للأفراد والقذ*ائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة، وسقوط أفراد القوة بين ق*تيل وجريح.

وأكدت المقاومة الفلسطينية استهداف دبابة صهيونية بعبوة شواظ ما أدى إلى تدميرها بالكامل واستهداف دبابة ثانية بقذيفة الياسين 105 ومنزلاً داخله جنود للعدو بقذيفة TBG بمنطقة الشيخ رضوان.

يذكر أن الاحتلال “الإسرائيلي” مستمر في حربه الإجرامية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة.